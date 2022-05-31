شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: منفذ السلوم سيكون مثل مطار القاهرة عقب انتهاء أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هناك متابعة وتوجيهات من القيادة السياسية المصرية بالاهتمام بتحديث وتطوير جميع المنافذ، مشيرا إلى أن منفذ السلوم البرى عقب الانتهاء من تطويره سيكون مثل مطار القاهرة الدولى، لافتا إلى أن ما يحدث من أعمال تطوير جاءت طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير منفذ السلوم ورفع كفاءته للتسهيل على القادمين والمغادرين بصورة تليق ببوابة مصر الغربية.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة مطروح، حيث استهل الوفد جولته بتفقد منفذ السلوم البرى، ثم توجه إلى طريق السلوم/مرسى مطروح، كما سيلتقى الوفد البرلمانى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف النائب علاء عابد، أن محافظة مطروح تشهد طفرة تنموية كبيرة ستعمل على جذب الاستثمار، وتوفير فرص عمل، قائلا: "ما شاهدناه من أعمال تطوير والتوسعات اليوم بميناء السلوم البرى من ساحات تخزين، وأجهزة كشف حديثة، وطرق للمترجلين، وطرق لسيارات النقل والملاكى، واسواق حرة، وقاعات انتظار، وأيضا سيتم إنشاء طريق جديد كمدخل ومخرج للمنفذ بديل عن الطريق الحالى المرتبط بصعود الهضبة".

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب.