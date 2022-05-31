لافروف يصل الرياض ويلتقي أمين منظمة العالم الإسلامي

وصل وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، والوفد المرافق له، إلى الرياض، اليوم في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد السحلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد.

وقال لافروف، إن الغرب يحاول "حشد جميع الدول الأخرى تحت رايته"، مستخدما الوضع في أوكرانيا وما حولها كذريعة.

وأضاف لافروف، خلال لقائه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه: "يجري تشكيل عالم متعدد الأقطاب. يحاول زملاؤنا الغربيون منع هذه العملية. أولئك الراغبين بتوسيع هيمنتهم على جميع المناطق يسعون لحشد جميع البلدان الأخرى تحت راياتهم، باستخدام الوضع في أوكرانيا وما حولها كذريعة".