العواد يستقبل السفير النرويجي

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد بمقر مكتبه بالهيئة في الرياض، سفير مملكة النرويج لدى المملكة السيد توماس ليد بول. وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في مجال حقوق الإنسان، واستعراض سبل تعزيزها وتنميتها.



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