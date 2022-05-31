“غير مقبول”.. زيلينسكي ينتقد تأخير حزمة العقوبات الأوروبية السادسة!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 6 دقائق

رحب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اليوم الثلاثاء بالحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنه انتقد ما وصفه بالتأخير “غير المقبول” في اتفاق دول الاتحاد على أحدث إجراءاته.

وقال زيلينسكي في كييف وإلى جواره سوزانا جابوتوفا رئيسة سلوفاكيا “عندما يمضي أكثر من 50 يوما بين حزمتي العقوبات الخامسة والسادسة فإن (هذا) وضع غير مقبول من جانبنا”.

يشار إلى أن السلطات الألمانية جمدت 143 مليون يورو من أموال رجال الأعمال الروس بالأراضي الألمانية.

ويعد هذا المبلغ أكبر بكثير مقارنة بحجم التي جرى تجميدها في ألمانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي، بعد أيام من اندلاع الحرب، والتي بلغت 342 ألف يورو فقط.

من جهتها، حملت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الثلاثاء، روسيا مسؤولية أزمة الغذاء في العالم، مؤكدة أن الدول الأعضاء ستعمل سويا على تعزيز الدفاع في مواجهة “العدوان الروسي” وضمان إمدادات الطاقة ولمواجهة أزمة الغذاء.

وأضافت عبر تويتر: “في مواجهة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، تجتمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معا لتعزيز الدفاع، وضمان إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، وللتعبئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الناشئة”.

كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه يجب بحث فرض العقوبات على القطاع المالي في روسيا.

وأكدت أن عقوبات أوروبا لا تطال المنتجات الغذائية.