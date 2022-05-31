أوكرانيا تعلن تحديد آلاف من جرائم الحرب في دونباس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينديديكتوفا، الثلاثاء، تحديد “بضعة آلاف” جرائم حرب محتملة في منطقة دونباس الواقعة في شرق البلاد، حيث تكثف القوات الروسية هجومها.

وأوضحت المدعية العامة، خلال مؤتمر صحفي في لاهاي، حيث التقت نظراء دوليين لها “بالطبع باشرنا بضعة آلاف من القضايا تتعلق بمشاهداتنا في دونباس”.

وقالت “عندما نتحدث عن جرائم حرب فالأمر يتعلق بنقل محتمل للأشخاص. لقد فتحنا عدة ملفات حول احتمال نقل أطفال وبالغين إلى أجزاء مختلفة من روسيا الاتحادية”.

وأضافت “ثم يمكننا بالطبع التحدث عن التعذيب وقتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية”.

وقالت فينيديكتوفا إن السلطات الأوكرانية لم تتمكن من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا في دونباس، لكنها تجري مقابلات مع افراد تم إجلاؤهم وأسرى حرب.

وأضافت أن أوكرانيا رصدت 15 ألف ملف لجرائم حرب في أنحاء البلاد منذ الغزو الروسي في 24 فبراير.

وكشفت المدعية العامة إن أوكرانيا حددت 600 مشتبه بهم بارتكاب جريمة العدوان “الأساسية” بينهم “مسؤولون عسكريون وسياسيون كبار وعملاء الدعاية في روسيا الاتحادية”.

وأضافت أنه تم التعرف على ما يقارب 80 مشتبها بهم لارتكابهم جرائم حرب مزعومة وقعت بالفعل على الأراضي الأوكرانية.