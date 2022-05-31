الصين تهدد بخفض العلاقات مع إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، الثلاثاء، إن دبلوماسيا صينيا كبيرا هدد بخفض علاقات بلاده مع “إسرائيل”، ما لم تحذف الصحيفة مقابلة، أجرتها مع وزير الخارجية التايواني، ونُشرت يوم الإثنين.

وقالت: “هدد دبلوماسي صيني كبير بخفض العلاقات مع دولة “إسرائيل” وقطع العلاقات مع صحيفة جيروزاليم بوست، ما لم تحذف الصحيفة مقابلة مع وزير الخارجية التايواني نُشرت يوم الإثنين”.

وكتب رئيس تحرير الصحيفة يعقوب كاتس على تويتر: “تلقيت اتصالا من السفارة الصينية، ومن المفترض على ما يبدو أن أشطب القصة، وإلا فإنهم سيقطعون العلاقات مع جيروزاليم بوست، ويخفضون من العلاقات مع دولة إسرائيل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب الصيني جاء بعد وقت قصير من نشر الموقع الإلكتروني للصحيفة مقتطفات من مقابلة مع وزير خارجية تايوان، تم نشرها، الثلاثاء، كاملة في الصحيفة.

وحذر وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، في المقابلة، إسرائيل، أنها “تعتمد أكثر من اللازم على الصين وأن بكين مستعدة لغزو تايوان”.

وقالت الصحيفة: “سبق أن أدانت السفارة الصينية لدى إسرائيل صحيفة جروزاليم بوست بشأن المقالات التي نشرتها”.

ولم تعلق وزارة الخارجية الإسرائيلية أو السفارة الصينية على تقرير “جروزاليم بوست”.