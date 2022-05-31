أوروبا تواجه خطر نقص الوقود.. وأسعار البنزين بأمريكا تشتعل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لموقع شبيجل الإخباري الألماني إن أوروبا قد تواجه نقصا في الوقود هذا الصيف، بسبب الشح في النفط.

ونقل عن بيرول قوله “عندما يبدأ موسم العطلات الرئيسي في أوروبا والولايات المتحدة، سيرتفع الطلب على الوقود. وعندها يمكن أن نشهد نقصا: على سبيل المثال في الديزل أو البنزين أو الكيروسين، خاصة في أوروبا”.

كما حذر بيرول وفقا للتقرير من أن أزمة الطاقة الحالية “أكبر بكثير” من صدمات النفط في السبعينيات وأنها ستدوم أيضا لفترة أطول.

وقال بيرول للموقع “في ذاك الوقت كان الأمر يتعلق فقط بالنفط… الآن لدينا أزمة نفط وغاز وأزمة كهرباء في آن واحد”.

أسعار البنزين في أمريكا تشتعل

واصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل مستويات قياسية جديدة، في أحدث ضربة للسائقين قبل موسم القيادة الصيفي.

وبحسب بيانات “إيه إيه إيه”، بلغ متوسط سعر التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة 4.619 دولار لكل جالون، مقابل 4.178 دولار قبل شهر واحد، وبزيادة تقارب 52% مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

جاء صعود أسعار البنزين مع ارتفاع النفط مع مخاوف ضعف المعروض وقوة الطلب، ورغم تدابير أمريكية كانت تستهدف وقف صعود الأسعار.

وأقرت إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” خطة للسيطرة على أسعار البنزين تشمل السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط ودراسة التخلي عن القواعد البيئية في الولايات المتحدة المتعلقة باستخدام البنزين، والتي تهدف إلى الحد من الضباب الدخاني خلال فصل الصيف.

أسعار البنزين في بريطانيا لأعلى مستوى

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود ببريطانيا إلى مستويات قياسية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما تسبب في خلق المزيد من المصاعب المالية للسائقين .

ففي يوم السبت، وصل متوسط سعر الديزل في المملكة المتحدة إلى مستويات مرتفعة بلغت 182.71 بنساً (2.31 دولار) للتر، مما دفع تكلفة ملء السيارة العائلية إلى أكثر من 100 جنيه إسترليني للمرة الأولى على الإطلاق، وفقاً لمنظمة “النادي الملكي للسيارات في بريطانيا” (RAC). في غضون ذلك، ارتفع في يوم الأحد لتر البنزين الخالي من الرصاص إلى 172.73 بنس.

وقال سيمون ويليامز المتحدث في شؤون الوقود لدى “النادي الملكي للسيارات في بريطانيا”: “مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 115 دولاراً للبرميل، فإن الأسوأ لم يأتِ بعد تماماً ونحن نقبل على عطلة البنوك في اليوبيل البلاتيني (لحكم الملكة)، خاصة وأن البنزين الآن أغلى من الديزل في سوق الجملة”.

ويعاني السائقون في الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع تكاليف الوقود. إذ وصل متوسط سعر التجزئة للبنزين بالنسبة للسائقين في البلاد إلى مستوى قياسي، تماماً مع بدء انطلاق موسم القيادة الصيفي في البلاد.