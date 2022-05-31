شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن المشروع الطبي التطوعي الـ 12 بالمكلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي الثاني عشر ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للبالغين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، الذي يستمر من الفترة 29 مايو وحتى 3 يونيو2022م.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 8 عمليات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح، فيما يأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة