رئيس وزراء كندا يعلن تشريعاً لمنع بيع وشراء المسدسات

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (أ ف ب).

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الإثنين إن حكومته ستطرح تشريعا جديداً لتنفيذ «تجميد على مستوى البلاد» لحيازة المسدسات ومنع بيعها وشرائها في أي مكان.

وأضاف في إفادة للصحفيين «بخلاف استخدام الأسلحة النارية للأغراض الرياضية والصيد، ليس هناك سبب لاحتياج أي شخص في كندا للمسدسات في حياته اليومية».