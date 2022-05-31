هازارد: لم افكر أبدا في الرحيل عن ريال مدريد

أكد نجم ريال مدريد البلجيكي إيدن هازارد، اليوم الثلاثاء، أنه لم يفكر أبدا في مسألة الرحيل عن ريال مدريد، رغم الإصابات المتتالية التي مني بها وجعلته بعيدا عن المشاركة مع الفريق لفترات طويلة.

وقال هازارد لوسائل الإعلام البلجيكية،: "لم أفكر أبدا في الرحيل عن ريال مدريد، لقد عانيت من الآلام لسنة ونصف السنة أو سنتين، ولكنني الآن سأجعل جماهير ريال مدريد يرون هازارد الحقيقي، أريد إثبات نفسي".



وأضاف: "لقد كان الأمر معقدًا عندما وصلت إلى ريال مدريد، كانت مسيرتي رائعة بالفعل، لكنني جئت إلى نادي أحلامي ولم تسر تلك السنوات الثلاث بشكل جيد، كنت حزينًا بعض الشيء، محبطًا.. لدي كل الحافز للعودة إلى مستواي الطبيعي الموسم المقبل".

