انت الان تتابع خبر الصحة العالمية: لم يتضح ان كان من الممكن احتواء انتشار 'جدري القرود' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن احتواء انتشار جدري القرود تماما، مضيفة أن هدفها هو وقف تفشيه من خلال منع انتقال العدوى بين البشر إلى أقصى حد ممكن.
وقالت المنظمة في بيان: "من غير المرجح أن تكون أدوات السيطرة على التفشي، ومنها وسائل التشخيص واللقاحات والأدوية، متاحة على الفور أو على نطاق واسع للدول".
وقالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، امس، إن "المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القردة خارج أفريقيا "سيؤدي إلى جائحة"، مضيفة أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينقلوا المرض".
وتدرس منظمة الصحة العالمية ما إذا كان ينبغي تقييم التفشي على أنه "حالة طوارئ صحية عامة محتملة تثير قلقا دوليا".
وقالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، امس، إن "المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القردة خارج أفريقيا "سيؤدي إلى جائحة"، مضيفة أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينقلوا المرض".
وتدرس منظمة الصحة العالمية ما إذا كان ينبغي تقييم التفشي على أنه "حالة طوارئ صحية عامة محتملة تثير قلقا دوليا".
ورصد أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود حالات إصابة بالمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 300 حالة مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.