في كربلاء.. العشرات من أصحاب 'المولدات' يهددون بالإطفاء التام

بغداد - ياسين صفوان - هدد العشرات من أصحاب "المولدات الأهلية" في محافظة كربلاء بالإطفاء التام إذا لم تستجيب لهم وزارة النفط.

وقال مراسل السومرية، إن أصحاب المولدات الأهلية في محافظة كربلاء هددوا في وقفة احتجاجية بإطفاء تام للمولدات إذا لم تستجيب وزاره النفط بسبب قرار قلل حصة تجهيز الكاز من ٢٥ لترا إلى ١٠ لتر لـ kv الواحد بمعدل تشغيل ثلاث ساعات فقط.

وأضاف المراسل أن أصحاب المولدات طالبوا الحكومة المركزية ووزارة النفط بالتراجع عن هذا القرار.