مقتل موظف محلي من "أطباء بلا حدود" في أفريقيا الوسطى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

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قتل موظف محلي من منظمة أطباء بلا حدود ”بعدة طلقات نارية“، يوم السبت الماضي، على يد ”أحد أفراد القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى“ في شمال غرب هذا البلد الذي يعاني من حرب أهلية، وفق ما أفادت المنظمة غير الحكومية، اليوم الثلاثاء.



وقالت المنظمة في بيان، إن محمد أحمد (46 عامًا)، ”موزع أدوية“ في أفريقيا الوسطى، ”أصيب بثلاث رصاصات“ في موايين-سيدو، على بعد 500 كيلومتر شمال العاصمة بانغي، قرب الحدود التشادية.

وأكد رئيس البعثة الإسبانية لمنظمة أطباء بلا حدود في البلاد، رومان بريي، أنه قتل ”على يد أحد أفراد القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى“.