وجدت في "آزوفستال".. روسيا تعلن استعدادها لتسليم جثث 152 مقاتلًا أوكرانيًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي اكتشف جثث 152 مقاتلًا أوكرانيًا بمصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا، وهو مستعد لتسليمها إلى كييف، وفق وكالة ”فرانس برس“.



وأفادت الوزارة بأن ”الجنود الروس اكتشفوا شاحنة تبريد“، أثناء عمليات البحث في مصنع الصلب، حيث تحصن أكثر من 2000 مقاتل أوكراني، لا سيما من فوج آزوف، لعدة أسابيع قبل استسلامهم للقوات الروسية في منتصف أيار/مايو.

وقالت الوزارة الروسية: ”في الشاحنة حيث نظام التبريد لم يكن يعمل، تم تخزين 152 جثة تعود لمقاتلين وجنود من القوات الأوكرانية“، مشيرة إلى أنه عُثر أيضًا على ”أربعة ألغام“ تحت الجثث.