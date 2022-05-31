شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ الإعلاميين بعيدهم: كنتم دائما سندا وظهيرا للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلاميين بمناسبة عيدهم الـ ٨٨، والذي يتوافق مع ذكرى انطلاق الإذاعة المصرية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم ٣١ مايو ١٩٣٤، حيث انطلق صوت المذيع أحمد سالم "هنا القاهرة الإذاعة اللاسلكية الرسمية للحكومة المصرية" وبدأت الإذاعة بثها بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت وبعده انطلق صوت أم كلثوم.

وقال المجلس، إن الإعلام المصرى لعب ومازال دورا وطنيًا مهنيًا فى تشكيل الوعى لدى أبناء الشعب المصري؛ ومواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الإعلام المصرى كان دائما سندا وظهيرا للدولة في أشد التحديات.

وأوضح المجلس، أن الإذاعة المصرية منذ نشأتها لعبت دورا كبيرا في المحيط العربي والعالمي وكانت مواكبة لجميع الأحداث التي شهدها العالم بصفة عامة ومصر على وجه الخصوص.

وأضاف، أن الإعلام المصري الوطني، استطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية حتى القضاء عليها، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الإعلام له دور كبير وخاصة على مستوى نشر ثقافة التفاؤل بين الناس، في ضوء ما يتم من جهود تنموية بمختلف محافظات الجمهورية من أجل الحياة الكريمة، وكذلك شرح ما يحدث من إنجازات حقيقة على أرض مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.