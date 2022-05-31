شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يشارك فى اجتماعات شبكة الحرية الليبرالية بتونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب لعدل فى فاعليات الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي لشبكة الحرية الليبرالية بمدينة تونس العاصمة، وذلك لمناقشة الحلول الليبرالية المقترحة للتحديات البيئية المختلفة.

وشهد اللقاء الذى عقد على مدار يومي ٢٧ و٢٨ مايو الجارى عرضا لأهم التحديات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد ومستقبل المنطقة خلال القرن الحالى، ومشاركة الخبرات والمقترحات المنتظر طرحها بقمة المناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ شهر نوفمبر القادم.

وقد ضم وفد الحزب أيضا أحمد السيد أمين العلاقات الخارجية بالحزب، حيث ناقش الوفد سبل التعاون المشترك مع الوزيرة الدكتورة حكيمة الحيطي رئيس الليبرالية الدولية ومحمد غراس رئيس شبكة الحرية الليبرالية، كما تم إجراء عددا من الاجتماعات مع قيادات أحزاب: آفاق تونس، وتيار المستقبل اللبناني، والحركة الشعبية والاتحاد الدستورى والمغربي الحر بالمغرب، ومنتدي الفكر الحر الأردني، وذلك لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية التى تواجه المنطقة وسبل التعاون المستقبلى بين هذه الاحزاب وحزب العدل.

وجدير بالذكر أن شبكة الحرية الليبرالية (AHLN)، التي أنشئت في عام 2021، هي شبكة تجمع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر الليبرالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسعى جاهدة لتحقيق القيم الليبرالية وتبادل الخبرات لتعزيز القيم العالمية للحرية والديمقراطية وسيادة القانون والازدهار الاقتصادي في الاقتصاد الحر.