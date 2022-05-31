شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سياج المجمعات السكنية بشنغهاي تمهيداً لرفع الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت السلطات في شنغهاي اليوم الثلاثاء، في إزالة السياج حول المجمعات السكنية والحواجز من الساحات العامة قبل رفع الإغلاق الذي دام شهرين في أكبر مدينة في الصين عند منتصف الليل.

وتم السماح لبعض الناس أمس الاثنين، بالخروج من مجمعاتهم السكنية للتنزه لفترة وجيزة، واستغلوا توقف حركة المرور للتجمع من أجل تناول البوظة في الشوارع الخالية، لكن كان هناك شعور بالحذر والقلق بين السكان.

وسيظل معظم الناس عالقين في منازلهم مرة أخرى حتى منتصف الليل كما كانوا خلال الشهرين الماضيين في ظل إغلاق صارم تسبب في خسائر في الدخل وضغوط ويأس بين الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحصول على الغذاء أو على رعاية صحية طارئة.