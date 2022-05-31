شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» توضح.. هل يمكن احتواء جدري القردة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن احتواء انتشار جدري القرود تماما، مضيفة أن هدفها هو وقف تفشيه من خلال منع انتقال العدوى بين البشر إلى أقصى حد ممكن.

وأضافت في بيان "من غير المرجح أن تكون أدوات السيطرة (على التفشي)- ومنها وسائل التشخيص واللقاحات والأدوية- متاحة على الفور أو على نطاق واسع للدول".

ورصد أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود حالات إصابة بالمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 300 حالة مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.