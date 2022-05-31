شكرا لقرائتكم خبر عن ملايين السكان بالقرن الإفريقي يواجهون خطر المجاعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إنسانية اليوم الثلاثاء، من أن الملايين يواجهون خطر المجاعة في منطقة القرن الأفريقي مع احتمال طول أمد أسوأ جفاف في أكثر من 40 عاما وتحوله إلى خامس موسم على التوالي من نقص أمطار.

وأشارت الوكالات في بيان مشترك أن موسم الأمطار بين مارس آذار ومايو أيار يبدو الأكثر جفافا على الإطلاق على الأرجح، مما يتسبب في تدمير سبل المعيشة وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في إثيوبيا والصومال وأنحاء من كينيا بما في ذلك خطر المجاعة في الصومال.

واقترن الجفاف مع زيادة عالمية في أسعار الغذاء والوقود بسبب الحرب في أوكرانيا ويؤثر على الملايين في أنحاء القارة.

وذكر البيان إن نحو 16.7 مليون شخص يواجهون في الوقت الراهن نقصا حادا في الأمن الغذائي في شرق أفريقيا، وقد يرتفع العدد إلى 20 مليونا بحلول سبتمبر أيلول.

وقالت كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "تهديد المجاعة يلوح في شرق أفريقيا، يأتي هذا بعد أربعة مواسم أمطار غير موفقة".