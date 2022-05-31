شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: سنتخذ إجراءات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن القبول باستمرار الوضع الحالي، أو تحمله، في ظل غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية.

واتهم عباس، في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله وفدا رسميا أردنيا، إسرائيل بـ "التنصل من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، ومواصلة الأعمال أحادية الجانب، وبخاصة في القدس".

وأشار عباس إلى "الاعتداء اليومي على المسجد الاقصى، وطرد الفلسطينيين من أحياء القدس وهدم منازلهم وقتل الاطفال وأبناء شعبنا العزل، وجرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين".

وبحسب البيان، ضم الوفد الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، "اللذين حملا رسالة تضامن ودعم للموقف الفلسطيني الرسمي من قبل الملك عبد الله الثاني في مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وذكر البيان أن عباس أطلع الوفد الأردني، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، و"التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية "بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الإجرامية والاحتلالية وما تقوم به من اجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري".