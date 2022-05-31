زيلينسكي: روسيا وصلت إلى «أقصى قوة قتالية» في دونباس

31 مايو , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو مساء أمس (الإثنين)، إن الجيش الروسي وصل إلى «أقصى قوة قتالية» في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.
وأضاف أن الجيش الروسي يحاول جمع قوات ساحقة لممارسة مزيد من الضغوط على القوات الأوكرانية، مشيراً إلى مدن سيفيرودونيتسك وليسيشانسك وباخموت وأفديفكا وكوراخوف وسلوفيانسك كأهداف رئيسية للجيش الروسي في المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وتابع أن هناك أيضاً قصفاً في مدينة خاركيف وفي منطقة سومي بشمال شرقي البلاد.
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