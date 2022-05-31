للمرة السابعة... بري رئيساً للبرلمان اللبناني

فاز رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم (الثلاثاء)، بدورة جديدة لرئاسة البرلمان اللبناني، للمرة السابعة، بـ65 صوتاً، في حين تم إحصاء 40 ورقة ملغاة و23 ورقة بيضاء.

وجاء انتخاب رئيس مجلس النواب اللبناني ونائبه وهيئة مكتب المجلس، خلال انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب اللبناني الجديد في ساحة النجمة (وسط بيروت).

وقال بري بعد إعادة انتخابه: «سألقي خلفي كل إساءة ويدي ممدودة للجميع للتعاون من أجل إنقاذ لبنان».

وإذ دعا النواب والكتل لإدراك حجم التحديات في لبنان، أضاف: «لا نريد مجلساً يعمق الانقسام في لبنان. ولا للفراغ في أي سلطة ونعم جريئة وبلا مواربة للانتقال من دولة المحاصصة إلى دولة المواطنة والمؤسسات والدولة المدنية. وأي خطط ووعود لا تقدم الحلول لأزمة لبنان ستكون خارج السياق».

واختار اللبنانيون نوابهم الـ128 في 15 مايو (أيار) الماضي، ومنهم نواب تغييرون، يدخلون البرلمان للمرة الأولى.

وقبيل انعقاد الجلسة، نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مسيرة انطلقت من أمام المرفأ (بيروت) تحت عنوان «لن ننسى 4 أغسطس (آب) 2020»، بمشاركة عدد من النواب التغييرين ومن بينهم الياس جرادي، وحليمة قعقور، وبولا يعقوبيان، ونجاة صليبا، وإبراهيم منيمنة وملحم خلف.