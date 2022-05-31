الاتحاد التونسي للشغل يدعو لإضراب عام في 16 يونيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

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قال الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، إنه دعا إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية للدفاع عن حقوق العمال، مشيرا إلى رفض الحكومة إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور.



والاتحاد العام التونسي للشغل لاعب سياسي رئيسي يضم حوالي مليون عضو، ولديه القدرة على شل الاقتصاد التونسي من خلال الإضرابات.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قرر رسميا، يوم الجمعة الماضي، عدم المشاركة في الهيئة الاستشارية لـ“الجمهورية الجديدة“ التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك غداة مقاطعته الحوار الوطني المرتقب.