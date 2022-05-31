شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بوزارة الصناعة للنواب: تكلفة صادراتنا عالية ونعمل فى جزر منعزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أحمد سمير ضرورة العمل على تنمية الصادرات، وإزالة العقبات التشريعيةأو الإجرائية التي تعطل تقدم مصر في مجال الصادرات، وشدد على دعوة وزيرة التجارة والصناعة لاجتماع لمناقشة الأمر وإيجاد حلول.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، اليوم خلال مناقشة اللجنة لموزانات ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئات التابعة للوزارة.

وعقب مساعد وزيرة التجارة والصناعة، إبراهيم السجيني قائلا: "تكلفة الإنتاج عندنا عالية، وتضع إجراءات دون أن تأخذ بالك من تأثيرها، لماذا لا تدخل مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر".

وأضاف: "كوزارات وحكومة نعمل في جزر منعزلة، البنك المركزي عنده مشكلة في النقد، فيأخذ إجراءات تؤدي للتاثير على الصناعة والصادرات المصرية وترفع تكلفة السلعة أيضا في السوق المحلية".

بدروه قال النائب أحمد دياب عضو اللجنة إن تحديات الصادرات تتمثل فى عقم الإجراءات والشباك الواحد مما يجعلها بيئة طاردة للاستثمار.

وأضاف: "لكن الجزء الثاني نحن منافسين أم لا؟ و عملت إيه علشان صادراتك تنافس الدول الجوار في الأسواق الخارجية"، مشيرا إلى أن الإجراءات في مصر ترفع تكلفة الفاتورة، مشيرا إلى الاعتماد على استيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج.

وتابع: "لما تيجي تعمل عرض لمستورد أجنبي يقارن سعرك، يجد سعرك أعلى، المصدر المصري معذور تكلفته عالية بالإجراءات والقواعد".