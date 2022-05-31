شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل هيئة تنمية الصادرات للنواب: الهيئة دورها تنظيم ورش عمل للمصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حجم صادرات مصر، مطالبة بحضور وزيرة التجارة والصناعة للجنة لمناقشة هذا الأمر.

وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة له (جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، صندوق تنمية الصادرات، وديوان عام وزارة التجارة والصناعة، إن هناك دولا سبقت مصر كثيرا في الصادرات رغم أنها هذه الدول لا تتمتع بما تتمتع به مصر.

ووصف رئيس اللجنة الاقتصادية حجم صادرات مصر بالكارثة، متسائلا عن المزايا التي تقدمها الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، كما تساءل هل مشكلة تراجع صادرات مصر في التشريعات أم فى أى شىء آخر لكى نقوم بحل هه المشكلة.

كما تساءل النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية عن أعمال وجهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات؟.

ورد علي هذا السؤال ممثل الهيئة العامة لتنمية الصادرات قائلا: "هيئة تنمية الصادرات دورها تنظيم ورش عمل للمصادرين والهيئة لها 13 مركز بالمحافظات تتعامل مع المصانع ورجال الأعمال لتنمية الصادرات، مشيرا إلي إن هيئة تنمية الصادرات تقوم بعمل دراسات تهم المصدرين.