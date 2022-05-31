شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "المحامين العرب" يدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، بأشد العبارات اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك خلال ما أطلقوا عليه مسيرة الأعلام.

وقال بنعيسى - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء بأفعاله المستفزة لملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ داعيا الدول الإسلامية باتخاذ موقف عاجل قوي تجاه الاحتلال لحماية الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأكد أمين اتحاد المحامين العرب، أن تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن القدس لن تقسم أبدا، بمثابة تعهد لا قيمة له وصادر من محتل غاصب لأرض لا شبر له فيها ووجوده فيها مؤقت ومصيره الانتهاء والزوال بلا رجعة.

وشدد بنعيسى على أن المسجد الأقصى المبارك مكان لعبادة المسلمين والمساس به يتنافى مع القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد.