شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن التنسيقية توجه سؤالا لـ"الصناعة" عن إنفاق 7.2 مليون جنيه دون وجه حق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة غادة علي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالا لمسئولي وزارة التجارة والصناعة عما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن صرف 7.2 مليون جنيه كدعم، اعتبره الجهاز في تقرير الحساب الختامي "مصروف دون وجه حق".

وقالت "علي" خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع موازنة الجهاز الإداري للسنة المالية 22\23 قطاع الشئون الاقتصادية ديوان عام وزارة التجارة والصناعة: "نحن لا تنتقد من أجل الانتقاد ولكن من الأجل الوصول للأفضل والأصلح".

بدوره أشار ممثل مركز تنمية الصادرات، إلى أن الصرف تم من المبلغ المتاح من الصندوق، وبشأن تقرير الجهاز المركزي الذي اعتير الصرف غير مستحق، أوضح أن خلال الفحص وجد الجهاز صور مستندات، فقال صرف دون وجه حق لكن جار إعداد رد.

وبشأن عدم وجود أصول المستندات قال "بعض الجهات لم تقدم أصول وتم التوقيع عليها "طبق للاصل"، مشيرا إلى أن الصرف كان لمجموعة 6 شركات مساهمة في الشحن.

وعقبت النائبة غادة علي "لا ننتقد بقدر رغبتنا في الإصلاح، ما قواعد حوكمة للمستندات واجراءات صرف الدعم لمستحقيه من المصدرين، حتى لا تتحقق هذه الكارثة، في علامات استفهام قد يكون مكانها اماكن أخرى غير مجلس النواب".