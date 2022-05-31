شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الدولة تنظر للشباب بشكل مختلف وتعدهم لمستقبل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن عدد من الشباب المحبوسين خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن الرئيس حريص على شباب مصر، ويسعى طوال الوقت لمد العون لهم، كما أنه برهن وبقوة عن الرغبة الحقيقية لدى الدولة فى إقامة علاقات قوية للغاية مع الشباب، خاصة وأنه يقدم لهم يد العون أيدا في الانخراط مرة أخرى داخل المجتمع المصرى.

يأتي ذلك في الوقت الذى تم فيه الإفراج عن عدد من الشباب المحبوسين بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه "الجندى"، التهنئة للشباب المحبوسين، الذين تم الإفراج عنهم، موضحاً أن القوائم التي صدرت وستصدر تباعاً، تؤكد على فاعلية قرارات لجنة العفو بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددا على ضرورة أن تعمل جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال بإعادة دمج هؤلاء الشباب فى المجتمع، وتوفير فرص عمل بعد الإفراج عنهم.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية سعت على مدار السنوات القليلة الماضية على وضع إطار جيد لعلاقتها بالشباب، فعلى سبيل المثال أطلق الرئيس منتدى شباب العالم ورسخ لحوار غير تقليدى مع الشباب وفى مختلف القضايا، كذلك أطلقت الأكاديمية الوطنية للشباب أكثر من مبادرة لإعداد الشباب لتولى القيادة في مصر، هذا إلى جانب إصدار عفوا رئاسيا بالإفراج عن الشباب المحبوسين وكل هذه القرارات والتحركات تؤكد النظرة المختلفة للشباب ورغبة الدولة في إعدادهم لمستقبل واعد.