شكرا لقرائتكم خبر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء: تغيير العداد مسبوق الدفع حال زيادة الأحمال وتقسيط الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب عاطف المغاوري، خلال اجتماع لجنة الطاقة طلب الإحاطة المقدم بشأن النظام المطبق من خلال العدادات مسبوقة الدفع، حيث إن شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المستهلك وعند المراجعة يتم مطالبته بتقديم طلب بمبلغ 250 جنيهًا وطلب استبدال العداد بقوة 5 فاس.

وعلق عزت محمد إبراهيم رئيس قطاعات الشئون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، قائلا:" جهاز حماية المستهلك هو الذى يحكمنا فى فى تقديم الخدمة وفقا للقوانين والضوابط والكتاب الدورى، وفيما يخص المنظومة الجديدة للعدادات الكودية يكون له عداد قدرة أحمال محددة وفى حالة زيادة الأحمال يتم إضاءة لمبة بيان للوقوف على أن هناك فرق وزيادة فى الأحمال ويتم سداد مقابل استبدال العداد على دفعات للتيسير على المواطنين تصل لـ 12 شهر.

ولفت رئيس قطاعات الشئون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى أنه يتم تقسيط قيمة العداد الكودى الجديد على 24 شهرا للتيسير على المواطنين.

وأوصت اللجنة دراسة إمكانية استخراج كعب بقيمة الاستهلاك للمواطنين حال عدم القدرة على الدفع.

وأجلت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم توصيل الكهرباء لمنطقة عزبة الشرقية امتداد ترعة المحمودية حتى مضرب أرز أبو حمص بمحافظة البحيرة بالرغم من أن هذه المنطقة تم توصيل الكهرباء لها عن طريق الممارسة لحين تركيب محول وعدادات، وذلك نظرا لظروف طارئة لدى النائب منعته عن الحضور.

وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن عدم وجود لوحة توزيع كهرباء بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية على الرغم من وجود 5 مغذيات و17 محولاً مملوكين لشركة الكهرباء و6 محولات خاصة.

وطلب آخر مقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء الشحن الفوري العدادات مسبوقة الدفع بالإضافة إلى عدم وجود صالات لانتظار المواطنين في معظم مباني شركة الكهرباء بمراكز محافظة الدقهلية.