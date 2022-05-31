لافروف يلتقي غدًا بوزراء خارجية دول الخليج في الرياض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 33 دقيقة

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غدًا الأربعاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر مسؤولان خليجيان اليوم، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء حيث سيلتقي بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحا أنه من المتوقع أن يلتقي لافروف بوزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي للسعودية وسط تنامي العقوبات الغربية على موسكو ردا على حربها في أوكرانيا.

لافروف يزور تركيا

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى تركيا في الثامن من يونيو لمناقشة إنشاء “ممرات آمنة” لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إن “لافروف سيأتي إلى تركيا في الثامن من يونيو مع وفد عسكري لمناقشة جملة أمور من بينها إنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب. إنها المسألة الأهم”. وأشار تشاوش أوغلو إلى أنه يعتزم “إنشاء مركز مراقبة للممرات في إسطنبول”.

ولم يوضح الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه المبادرة أو دور تركيا بشكل دقيق.