صفارات الإنذار تدوّي في تل أبيب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 38 دقيقة

دوت صافرات الإنذار ظهر اليوم الثلاثاء، في وسط تل أبيب دون أي تفاصيل.

وذكر موقع “كيباه” العبري، بأن سكان المنطقة الوسطى أفادوا ظهر اليوم، عن سماع صفارات الإنذار لمدة طويلة في منطقة مبنى وزارة الجيش “كيرياه” في تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إن الإنذار في تل أبيب ناتج عن خلل في نظام صافرات الإنذار.

وأوضح أنه لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني، وسيتم التحقيق في الحادث.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأسبوع الماضي تفعيل منظومة الإنذار ضمن خطة الجهوزية.

و أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين الماضي، عن تفعيل صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب ومحيطها.

نين.

وذكر أنه سيتم اليوم تفعيل صفارات الإنذار في الأوقات: “10:05، 10:15، 10:25، 10:35، 12:05” في منطقة تل أبيب ومحيطها ضمن مناورة الاستعداد لحالات الطوارئ والتعامل مع سقوط الصواريخ.