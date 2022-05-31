وزير الخارجية التركي يتحدث عن تفاصيل زيارة محمد بن سلمان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

سيقوم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بزيارة إلى تركيا، بحسب تصريحات رسمية من أنقرة، في وقت تتعزز فيه العلاقات بين البلدين بعد خلاف استمر لسنوات.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إن هناك اتفاقا بين أنقرة والرياض على زيارة بن سلمان لتركيا خلال الفترة المقبلة، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

وصرح أوغلو لوسائل إعلام رسمية بأن “زيارة بن سلمان كانت ستجري بالفعل هذا الشهر، لكننا اتفقنا على أن تكون خلال الفترة المقبلة” وأضاف أنه يعمل على تحديد موعد مع نظيره السعودي.

وذكر أن جهود تطبيع العلاقات المتوترة مع الرياض تتحرك بسرعة.

وكانت وكالة فرانس برس، نقلت عن مسؤول سعودي الأسبوع الماضي، أن بن سلمان، سيزور تركيا مطلع الشهر المقبل ضمن جولة خارجية تشمل اليونان وقبرص ومصر، في تأكيد على طي صفحة الخلاف بين البلدين.

وتوترت العلاقات بين الخصمين الإقليميين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.

لكن الرئيس رجب طيب إردوغان زار المملكة الشهر الماضي، في أول زيارة منذ الأزمة، بعد وقت قصير من نقل محكمة تركية تحاكم 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بمقتل خاشقجي أوراق القضية إلى السعودية، مما يعني إسدال الستار على القضية في تركيا، وهو أمر أثار استياء منظّمات حقوقية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” صورا لإردوغان والأمير محمد وهما يتعانقان خلال الزيارة، فيما أجرى الرئيس التركي جلسة مباحثات منفصلة مع العاهل السعودي.

وجاءت زيارة إردوغان للسعودية في وقت تواجه تركيا أزمة مالية، إذ يشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم، الذي تجاوز 60 بالمئة خلال السنة الماضية.