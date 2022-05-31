الرواتب.. أزمة جديدة تعصف بالجيش الروسي في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - سلطت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية الضوء على تقارير تزعم بوجود أزمات عدة في صفوف الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وتحدثت المجلة عن جنود روس يرفضون القتال بسبب تقلص رواتبهم.

وفي هذا الصدد، نقلت المجلة عن تقرير نشرته وسيلة إعلام روسية، تحدث عن أن ”بعض الجنود من أفراد الحرس الروسي الذين قاتلوا في أوكرانيا يرفضون العودة والقتال بسبب انخفاض رواتبهم“.

ووفقًا لمصدر مقرب من ”القوات الفيدرالية بالحرس الوطني“ الروسي، فإن العديد من الجنود أشاروا إلى عدم رضاهم عن المبلغ الذي تقاضوه خلال فترة وجودهم في أوكرانيا من شباط/ فبراير إلى نيسان/ أبريل، واستخدموا ذلك كذريعة لرفض القتال.

وأوضح المصدر في التقرير الإخباري، أن ”من أسباب تقلص رواتبهم ارتفاع سعر صرف الروبل الروسي“.

وخلص التقرير، إلى أنه إذا كان سعر الدولار في روسيا في الـ10 من آذار/ مارس هو 120 روبلا، فقد كان 56 روبلا بحلول الـ26 من أيار/ مايو، ولهذا السبب تغيرت مدفوعات الجيش.

وذكر أن رواتب الجنود المتناقصة لا تساعد كثيرًا في حل المشكلة الحالية المتمثلة في ”انخفاض الروح المعنوية وسوء المعاملة داخل الجيش الروسي“.

وعلاوة على ذلك، يتعرض الجنود المتعاقدون للتهديد بتهم جنائية إذا حاولوا الاستقالة.

وأضاف التقرير ”تواجه القوات الروسية خسائر كبيرة قادمة من داخل صفوفها. وبحسب ما ورد، يرفض الضباط اتباع الأوامر، وتفيد التقارير بأن بعض القوات قامت بتخريب مركباتها الخاصة لتجنب الذهاب إلى الخطوط الأمامية“.

وفي أزمة أخرى، زعمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على موقع ”فيسبوك“ الاثنين، أن الجنود الروس ”مستعدون لقتل الجنرالات الذين يحاولون إجبارهم على الهجوم“، مستشهدة بمكالمات روسية تم اعتراضها.

ووفقا لـ“نيوزويك“، ”جاءت المكالمات التي تم اعتراضها من المخابرات الأوكرانية، ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل“.

ويزعم المنشور الأوكراني أن القوات الروسية كادت تطلق النار على الجنرال فاليري سولودشوك وحراسه، الذين أتوا إلى منطقة دونيتسك لتشجيع القوات على مواصلة الهجوم في المواجهة.

وبحسب المنشور، رفض الجنود الانصياع للأمر و“كانوا مستعدين لتفجير الضيوف الكبار، لذلك فر الجنرال الروسي بشكل مخجل من الجبهة وهو يهز ذيله“.