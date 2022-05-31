فينيسيوس يحصل على جائزة اخرى لريال مدريد في دوري الابطال

وذكر الاتحاد الأوروبي، على موقعه الرسمي، إن "اللجنة الفنية في "اليويفا" اختارت فينيسيوس للحصول على جائزة أفضل لاعب شاب في دوري الأبطال بموسم 2021-2022".

وجاء ذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه الجناح البرازيلي في البطولة الأوروبية، ب6 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى 4 أهداف بدوري الأبطال.



وأشاد الاتحاد الأوروبي "بالشراكة الفعالة بين فينيسيوس وزميله الفرنسي كريم بنزيما هذا الموسم في خط هجوم ريال مدريد".

وشهد نهائي دوري أبطال أوروبا فوز ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد أحرزه فينيسيوس جونيور.