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فينيسيوس يحصل على جائزة اخرى لريال مدريد في دوري الابطال

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-31 | 15:14

فينيسيوس يحصل على جائزة اخرى لريال مدريد في دوري الابطال

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حصل نجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، على جائزة مميزة في بطولة .
وذكر الاتحاد الأوروبي، على موقعه الرسمي، إن "اللجنة الفنية في "اليويفا" اختارت فينيسيوس للحصول على جائزة أفضل لاعب شاب في دوري الأبطال بموسم 2021-2022".

وجاء ذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه الجناح البرازيلي في البطولة الأوروبية، ب6 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى 4 أهداف بدوري الأبطال.


وأشاد الاتحاد الأوروبي "بالشراكة الفعالة بين فينيسيوس وزميله الفرنسي كريم بنزيما هذا الموسم في خط هجوم ريال مدريد".

وشهد نهائي دوري أبطال أوروبا فوز ريال مدريد على بهدف دون رد أحرزه فينيسيوس جونيور.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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