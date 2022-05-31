الاستخبارات تطيح بمفرزة 'داعشية' مختصة بنقل الإرهابيين في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على مفرزة داعشية مختصة بنقل الارهابيين في نينوى.



وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "من أجل تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على مفرزة من عناصر عصابات داعش مكونة من 4 متهمين مسؤولة عن نقل الارهابيين والخلايا النائمة في محافظة نينوى".



وأشارت إلى أن "العملية نفذت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة استخدمت فيها الطرق الفنية لتعقبهم وضبط هويات مزورة وشرائح هاتف بعد تطويق منزلهم وتفتيشه في قاطع بادوش".

