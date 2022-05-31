شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية للنواب: دعم وحدات الإسكان الاجتماعى يصل لـ45% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أحمد سيد علي مساعد وزير الإسكان، إنشاء 15 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي بالسنة المالية الجديدة 22\23.

وقال مساعد وزير الإسكان، إنه تم الانتهاء من 50 ألف وحدة بالعام سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن إجمالي حجم موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية بلغ 172 مليارا و343 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب ياسر عمر وكيل اللجنة.

وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة عن أن فائض الموازنة في العام السابق 10 مليارات جنيه بينما في العام الحالي صفر وهو أمر مثير للاستغراب.

ورد احمد سيد على مساعد وزير الاسكان، مؤكدا أن الفائض المتوقع للهيئة متوقع أن يصل إلى 7 مليارات جنيه وكان الفائض في الأعوام السابقة يتم إضافته للمشروعات القومية، وهذا العام تم إضافة الفائض إلى الخطة الاستثمارية للسنة المالية الجديدة والتي يبلغ حجمها 86 مليار جنيه في مشروعات قومية عديدة.

واستكمل: "من أبرز المشروعات تطوير محور المريوطية وسور مجرى العيون و مثلث ماسبيرو والعاصمة الإدارية الجديدة"، مؤكدا ان الهيئة حققت إيرادات حتى نهاية مايو الجاري 70 مليار جنيه، ايراد مبيعات، بالإضافة لمبيعات بيت الوطن والتي لم يتم تحصيلها ومتوقع أن تتجاوز الإيرادات في العام المالي الجديد 100 مليار جنيه بالسنة المالية الجديدة، ومن أبرز مشروعات الهيئة بالعاصمة الإدارية هي البرج الأيقوني وعدد ن المشروعات السكنية بالعاصمة الادارية منها مشروع سكني فيلات ووحدات، مشيرا إلى أنه يتم التسويق للبرج الأيقوني، أعلى بناء بالعصمة الإدارية، حيث البرج الأيقوني وحدات إدارية فقط.

وتسال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة عن الاسكان الاجتماعي وخطة الهيئة للاستثمارية.

ورد مساعد وزير الإسكان مؤكدا أنه تم تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية وسيتم إنشاء 15 ألف وحدة سكنية جديدة ليبلغ إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي بالسنة المالية الجديدة 65 ألف وحدة، حيث يجري الانتهاء من 15 ألف وحدة.

واستكمل: "يتم دعم الوحدة نقديا بـ 45% من قيمتها، حيث لا يتم تحميل ثمن الأرض، أو المرافق، موضحا أن الإسكان المتوسط تم عمل برنامج لتسهيل الإسكان المتوسط إضافة لمبادرة التمويل العقاري مع عدد من البنوك.