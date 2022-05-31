شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سعدة يهنئ الإعلاميين بعيدهم الـ88: الإعلام كان دائما سندا وظهيرا للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، التهنئة لإعلامي مصر في عيدهم الثامن والثمانين، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتقدم.

وقال نقيب الإعلاميين، إن الاعلام المصري منذ انطلاق الإذاعة المصرية عام 1934وهو يقوم بدوره الوطني في تشكيل وبناء الوعي لدى المواطن المصري ولعب دورا توعويآ كبيرأ في مواجهة الشائعات والأكاذيب التى تستهدف الدولة المصرية.

وأضاف طارق سعدة: "كان دائما سندأ وظهيرأ للدولة في أشد التحديات ودافع عنها واستطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة"، مؤكدا أنه لم يقتصر دور الإعلام المصري على عملية الوعي ونشر الثقافة والفكر بل ساهم بشكل كبير في إبراز خطط التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية في كل ربوع مصر وصولا للجمهورية الجديدة.

وطالب طارق سعدة الإعلاميين في عيدهم الثامن والثمانين تقديم إعلامآ يتمتع بالمصداقية والحرية المسئولة يسهم في توعية المواطن وتعريفه بالتحديات التي تواجه الوطن والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية لتحقيق مستقبل افضل لمصرنا الحبيبة.