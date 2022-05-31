شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يهنئ الإعلاميين بعيدهم الـ88: الإعلام المصرى يزخر بخبرات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كافة الإعلاميين بمناسبة عيدهم الثامن والثمانين، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم ونحن نحتفل بذكرى اليوم الذى انطلقت فيه عبارة "هنا القاهرة" لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934 إيذانا بميلاد الإذاعة المصرية، الذى انطلق معها الدور الوطنى والحيوى لبناء وعى المواطن وخدمة كافة قضايا المجتمع.

وقال زين إن الإذاعة والتليفزيون المصرى قدما رسالة إعلامية هادفة شكلت فكر وثقافة ووجدان الأمة بإبدعات مؤثرة بمهنية ومصداقية، ولا يزال الإعلام الوطنى يواصل دوره التنويرى التوعوى لإعلام الرأى العام بكافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية بجهود أبناء الإعلام المصرى المخلصين بمختلف تنوعاته ودورهم الرائد فى توعية المجتمع بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء للشعب المصرى.

وأشار زين إلى أنه بعد أيام قليلة يواصل الإعلام الوطني تحقيق نجاحاته بإطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 الذي سيسهم في تعزيز قدرات منظومة الإعلام المصري لينافس بقوة فى هذا المجال الحيوى، وبما يحمله القمر من تقنيات حديثة يواكب بها التطور الهائل في عالم الإعلام والاتصال، متابعا: "ونهنئ أنفسنا وجميع من ساهم فى هذا الإنجاز الكبير الذى يضاف إلى رصيد منظومة الإعلام الوطني المصرى".

ووجه زين التحية والتقدير لشركة النايل سات على جهودها العظيمة في سبيل تحقيق هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن الإعلام المصري يزخر بخبرات إعلامية كبيرة، ويمتلك من المقومات التي تمكنه من تحقيق أهدافه ومواصلة دوره الوطني فى دعم كافة جهود مؤسسات الدولة المصرية بإقامة مشروعات قومية عملاقة تحقق طموحات وتطلعات الجمهورية الجديدة ، وتسليط الضوء على الإنجازات والإصلاحات التى ساهمت وبحق في تغيير وجه مصر نحو جمهورية مدنية ديمقراطية حديثة فى ظل القيادة الوطنية المخلصة الرئيس عبد الفتاح السيسي.