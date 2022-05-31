الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من نظام سويفت للتحويلات الدولية

31 مايو , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل مساء الإثنين على إقصاء «سبيربنك»، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، وذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّ «هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت».
وسبيربنك هو أكبر مصرف في روسيا إذ إنّه يهيمن على حوالي ثلث القطاع المصرفي في البلاد. وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي في وقت دخل فيه غزو الجيش الروسي لأوكرانيا شهره الرابع.
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