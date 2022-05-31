ارتفاع إصابات جدري القردة في إسبانيا إلى 120 وفي البرتغال إلى 96

31 مايو , 2022 جدري القردة قالت وزارة الصحة الإسبانية إن إسبانيا سجلت في مطلع الأسبوع 22 إصابة جديدة بجدري القردة ليصل الإجمالي إلى 120 حالة. وكانت السلطات الصحية أكدت يوم الجمعة وجود 98 إصابة بالفيروس في إسبانيا. وفي البرتغال، قالت السلطات الصحية إنها سجلت 22 حالة جديدة منذ يوم الجمعة ليصل الإجمالي إلى 96 حالة بحلول الإثنين.

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