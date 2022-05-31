عاجل.. الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصيني شي جين بينج، بحثا خلاله التطلع لتعزيز العلاقات



وقدم الرئيس الصيني خلال الاتصال تعازيه ومواساته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، منوها بالعلاقات التاريخية بين البلدين، والتي عززها الرئيس الراحل ورسخها خلال مسيرة قيادته للدولة.

كما هنأ شي جين بينج، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات، معبرا عن خالص أمنياته له، بالتوفيق والنجاح في تحقيق طموحات دولة الإمارات وشعبها نحو آفاق جديدة من الرخاء والريادة في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الصيني خلال الاتصال تطلعه نحو مزيد من العمل مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين الصديقين.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لنظيره الصيني لما أبداه من مشاعر طيبة، تجاهه وشعب دولة الإمارات، مؤكداً قوة العلاقات الإماراتية - الصينية وتميزها والحرص على مواصلة تعميقها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات.