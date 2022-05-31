شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 10 تصريحات لوزير التموين أمام الشيوخ.. الاكتفاء الذاتى من القمح الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لن نسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها" جاء هذا التصريح على لسان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أمام أعضاء مجلس الشيوخ خلال المناقشة العامة عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، في السطور التالية نرصد أهم 10 تصريحات لوزير التموين أمام أعضاء مجلس الشيوخ.

1 - الرئيس السيسي أتاح 1.8 مليار دولار لمضاعفة احتياطى السلع قبل أزمة كورونا

2- نستهدف الوصول لـ65% اكتفاء ذاتيا من القمح

3- لن نسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها

4- توجيهات الرئيس ساعدت فى زيادة السعة التخزينية لصوامع القمح ومستودعات الزيوت

5- الأزمة الحالية أضعاف أزمة الغذاء 2008 وحرب أوكرانيا زادت منها

6- لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز منذ بدء تنقية قاعدة البيانات

7- العالم يمر بأزمة حقيقية تصل لدرجة حرب عالمية ثالثة

8- استهلاك المصريين ارتفع خلال شهر رمضان 50% وكأننا لم نشهد أزمة

9 - لدينا مخزون من السكر يكفى 6 أشهر ونحقق اكتفاء ذاتى بنسبة 89%

10- العام المقبل ستدخل الدولة في استلام الأرز من المزارعين مثل القمح