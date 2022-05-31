شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "نقل النواب" يتوجه لمرسى مطروح لتفقد أعمال تطوير منفذ السلوم البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه، صباح اليوم الثلاثاء، وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى محافظة مرسى مطروح، حيث يستهل الوفد جولته بتفقد منفذ السلوم البرى، ثم يتوجه إلى طريق السلوم / مرسى مطروح، كما سيلتقى الوفد البرلمانى اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الزيارة تستهدف تفقد أعمال تطوير ميناء السلوم البرى، بالإضافة إلى تفقد بعض المشروعات المتعلقة بالنقل بالمحافظة، مشيرا إلى أن منفذ السلوم البرى يعد شريانًا مهمًا للأنشطة الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا وشمال إفريقيا.

ويشهد منقذ السلوم البرى أعمال تطوير على مساحة 285 فدانا، بهدف تيسير وسرعة حركة النقل والتجارة والأفراد، مع توفير التأمين اللازم بالمنفذ، وتشمل أعمال التطوير إقامة 12 مبنى جديدًا، ورفع كفاءة 18 مبنى آخر، على أحدث مستوى معمارى، فضلا عن تزويد المنفذ بأحدث الأجهزة التكنولوجية، مع مد طرق خرسانية بطول 255 ألف متر، وطرق إسفلتية بطول 155 ألف متر، بالإضافة إلى منطقة لوجستية بمساحة 700 فدان، لخدمة التوسع فى حركة التجارة ويوفر مزيدًا من فرص العمل.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب، والنائب مصطفى محمود.