زيلينسكي: الروس يسعون لبيع أطنان الحبوب التي سرقوها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:20 صباحاً - منذ 5 ثواني

تزامنا مع خروج أول سفينة من ميناء مدينة ماريوبول، وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء اتهاما جديدا لموسكو بسرقة محاصيل بلاده الزراعية، وقال: “القوات الروسية تبحث عن طريقة لبيع نصف مليون طن من الحبوب الأوكرانية”.

وأضاف: “المحتلون الروس يبحثون عن طريقة لبيع نصف مليون طن من الحبوب التي سرقوها”، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الأوكراني.

أول سفينة من ماريوبول

وكان المكتب الصحافي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أعلن أن “أول سفينة خرجت اليوم من ميناء مدينة ماريوبول، جنوب شرقي أوكرانيا”، مشيراً إلى أنها “خرجت من الميناء برفقة مدفعية أسطول البحر الأسود وزوارق دورية لمكافحة التخريب، على أن تسلم حمولتها في روستوف أون دون”.

وكان العديد من المسؤولين الأوكرانيين اتهموا خلال الأيام الماضية موسكو بسرقة أطنان من المحاصيل الزراعية من المناطق التي سيطرت عليها، فضلاً عن المعادن، لاسيما أن القوات الروسية تفرض سيطرتها على البحر الأسود، الذي تطل عليه العديد من الموانئ الأوكرانية التي باتت محاصرة.