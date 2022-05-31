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إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:20 صباحاً - منذ ساعة واحدة

رويترز

وقعت إسرائيل اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات اليوم الثلاثاء، تعد أول اتفاقية تجارة من نوعها مع بلد عربي وخطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

ووقعت الاتفاق وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري بعد مفاوضات امتدت لعدة شهور.

وكتب سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك عبر “تويتر”: “تم”، بعد تغريدة أخرى نشرها في وقت سابق قال فيها “الإمارات وإسرائيل ستوقعان اتفاقية التجارة الحرة في الساعة المقبلة”.

يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل هي ثاني اتفاقية ثنائية توقّعها الإمارات بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع الهند في شباط وتجري مفاوضات مع عدة دول أخرى منها إندونيسيا وكوريا الجنوبية لإبرام اتفاقات أخرى.

وتسعى الإمارات جاهدة لإبرام مثل هذه الاتفاقات في محاولة لتعزيز اقتصادها بعد تضرره من جائحة فيروس .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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