ديالى تستفيق على ثلاثة حوادث سير.. مصرع وإصابة 12 شخصا بينهم تلاميذ ومعلمات

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "محافظة ديالى شهدت ثلاثة حوادث سير مرورية اغلبها بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية".

واضاف أن "مدنيا لقي مصرعه وأصيب 11 خلال الحوادث الثلاثة بينهم 5 من تلاميذ ومعلمات مدرسة اهلية".



واشار الى أن "حافلة نقل تقل تلاميذ مدرسة أهلية تعرضت لحادث تصادم على طريق الخالص- جديدة الاغوات غربي قضاء الخالص ما اسفر عن إصابة ثلاثة تلاميذ ومعلمتين بجروح متفاوتة".