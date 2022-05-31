ايران: الجولة السادسة من المفاوضات مع السعودية لم يتم تحديد موعدها بعد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن آخر مستجدات المفاوضات مع السعودية.



وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "الجولة السادسة من المفاوضات مع السعودية لم يتم تحديد موعدها بعد".

وأضاف خطيب زادة: "هناك اتفاقات حول الحج وأمل أن نرى موسما هادئا هذا العام..مع أننا التحقنا بصورة متأخرة لترتيبات موسم الحج، لكن نأمل أن تسير الأمور على ما يرام".

وتابع: "ننتظر أن نرى سير التفاهمات بين البلدين إلى أين تؤدي".

كما أوضح سعيد خطيب زادة أنه "هناك توجه جاد من قبل الحكومة الإيرانية لتعزيز العلاقات مع دول الجوار"، مضيفا: "نحو 12 مذكرة تفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وتنفيذ اتفاقات سابقة بين البلدين، تعبر عن هذا التوجه".

واستطرد: "زيارة الرئيس الطاجيكي ونجاح هذه الزيارة وتوقيع 17 مذكرة تفاهبين البلدين في مختلف المجالات، أيضا يعد نموذجا آخر عن تركيز السياسة الخارجية للحكومة على دول الجوار".

وأشار خطيب زادة إلى أن "وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، سوف يقوم قريبا بزيارات إقليمية لتمهيد زيارات متبادلة بين الرئيس الإيراني ورؤساء وسلطات بعض دول المنطقة"، مؤكدا دعوة طهران لرئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، لزيارة إيران".