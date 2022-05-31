موسكو تسيطر على ثلث مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة تاس للأنباء عن زعيم انفصالي تدعمه موسكو، أن القوات الروسية سيطرت على حوالي ثلث مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية، لكن هجومها يستغرق وقتاً أطول مما كانت تأمل.



وأدى القصف الروسي إلى تحويل جزء كبير من سيفيرودونيتسك إلى أطلال ودخلت القوات الروسية الأطراف الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة، لكن الدفاعات الأوكرانية أبطأت الحملة الروسية الأوسع في منطقة دونباس.

ونقلت تاس عن ليونيد باسيشنيك زعيم جمهورية لوجانسك الشعبية قوله في تقرير صباح اليوم الثلاثاء: "يمكننا قول إن ثلث سيفيرودونيتسك تحت سيطرتنا بالفعل".

وأضاف لوكالة الأنباء الروسية الرسمية أن القتال مستعر في المدينة، لكن القوات الروسية لا تتقدم بالسرعة التي ربما كانت تأملها.

وقال "لكننا نريد قبل كل شيء الحفاظ على البنية التحتية للمدينة".

وذكرت وكالة تاس أن تقدم القوات الروسية كان صعباً بسبب وجود العديد من مصانع الكيماويات الكبيرة في منطقة سيفيرودونيتسك.

واعترفت روسيا باستقلال لوجانسك عندما شنت موسكو غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، على الرغم من أن كييف وحلفاءها الغربيين يعتبرونها جزءاً من أوكرانيا. وتسعى روسيا للاستيلاء بالكامل على منطقة دونباس، التي تتكون من منطقتي لوجانسك ودونيتسك.