شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بـ"النواب" تنظر 5 طلبات إحاطة منها نظام العدادات مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 5 طلبات إحاطة محالة إليها بشأن العدادات مسبوقة الدفع وتوزيع الكهرباء .

وتبدأ اللجنة اجتماعاتها بنظر طلب إحاطة حول عدم وجود لوحة توزيع كهرباء بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية على الرغم من وجود 5 مغذيات و17 محولاً مملوكين لشركة الكهرباء و6 محولات خاصة.

كما تنظر طلب إحاطة بشأن المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء الشحن الفوري للعدادات مسبوقة الدفع بالإضافة إلى عدم وجود صالات لانتظار المواطنين في معظم مباني شركة الكهرباء بمراكز محافظة الدقهلية، وتناقش طلب إحاطة أيضا بشأن النظام المطبق من خلال العدادات مسبوقة الدفع حيث أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المستهلك وعند المراجعة يتم مطالبته بتقديم طلب بمبلغ 250جنيهًا وطلب استبدال العداد بقوة (5 فاس).

كما ستنظر طلب آخر بشأن إدراج بعض قرى مدينتي ومركزي إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة ضمن خطة العام المالي 2021/2022 لاستبدال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية نظراً لما تسببه هذه الخطوط من أضرار صحية ونفسية لدى الأطفال وكبار السن.

وتناقش اللجنة طلب إحاطة آخر بشأن عدم توصيل الكهرباء لمنطقة عزبة الشرقية امتداد ترعة المحمودية حتى مضرب أرز أبو حمص بمحافظة البحيرة بالرغم من أن هذه المنطقة تم توصيل الكهرباء لها عن طريق الممارسة لحين تركيب محول وعدادات.