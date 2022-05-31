شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نظر موازنة وزارتى "الإسكان والتجارة" على مائدة اجتماعات لجان النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب انعقاد اجتماعاتها اليوم للانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023، وتسليمها تمهيدا للنظر فيها بالجلسة العامة وإقرارها.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة، اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2022/2023، وتنظر أيضا موازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2022/2023.

وتبحث لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها وتتمثل في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، صندوق تنمية الصادرات، ديوان عام وزارة التجارة والصناعة.